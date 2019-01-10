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أمير القصيم: جهاز أمن الدولة يستمد قوته من دستور هذه البلاد الكتاب والسنة

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أمير القصيم: جهاز أمن الدولة يستمد قوته من دستور هذه البلاد الكتاب والسنة

أمير القصيم: جهاز أمن الدولة يستمد قوته من دستور هذه البلاد الكتاب والسنة
http://almnatiq.net/?p=678543
المناطق_بريدة

 

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، مساء اليوم ، على جناح جهاز أمن الدولة المشارك بفعاليات النسخة الثانية من معرض القصيم للكتاب ، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ، ومايقدمه من خدمات تحقق أمن الوطن والمواطن .
وأكد سموه أن جهاز أمن الدولة جهاز مهم وفعال ويلامس طبقات المجتمع ويستمد قوته من دستور هذه البلاد كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال : نفتخر ونعتز بوجود جناح لجهاز أمن الدولة الذي يعد من أهم الأجهزه بهذه البلاد المباركة وهو جهاز وقائي وإصلاحي ويسهم في حفظ أمن الوطن ، ولدينا كثير من المبادرات لأمن الدولة سواء في السجون أو الإصلاحيات وما يوفر داخلها للموقوف من خدمات متنوعة صحية وتثقيفية وترفيهية وتحقيق رغباتهم ومايحتاجونه على الأصعده كافة .
وأشاد سموه بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، الذي يؤكد مضي الدولة في مكافحة الإرهاب وتعمل بكل ماتستطيع لحفظ أمن هذه البلاد المباركة .
وقال سمو أمير منطقة القصيم : لدينا وطن هو أعظم البلدان ويضم أعظم مقدسات الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا بد أن يكون جهاز أمن الدولة فاعل ونشيط وقوي بكل ماتعنيه الكلمة للمساهمة في تحقيق الأمن للوطن والمواطن والحاج والمعتمر والزائر الذي تسخر له هذه البلاد وقيادتها جميع إمكانياتها الأمنية لحفظ أمنه وأمن الأماكن المقدسة .
وأكد سموه أن جهاز أمن الدولة يستمد قوته من دستور هذه البلاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، واصفاً منسوبيه بالعيون الساهرة على أمن الوطن و المواطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يعين ويحفظ رجال أمن الدولة ويسدد خطاهم لمافيه مصلحة الوطن والمواطن .

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