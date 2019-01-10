الكشف عن تصرف غريب لإرهابيي القطيف الستة قبل مقتلهم

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أظهر تتبع سجلات الإرهابيين الهالكين الستة في القطيف حرصهم على عدم تسجيل أي مخالفات مرورية طوال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على خلو سجلاتهم من أي مخالفة استثنائية، فيما لم تسجل على الهالك محمد حسين مكي الشبيب سوى مخالفة واحدة اعتيادية بغرامة مقدارها 150 ريالاً.

وعلى رغم أن الإرهابي الذي تم القبض عليه عادل جعفر تحيفه سجل 15 مخالفة مرورية بقيمة إجمالية بلغت 8750 ريالاً، إلا أنه كان استثناء من بين زملائه في الخلية التي هلكت خلال الضربة الاستباقية لوكر القطيف، بحسب “عكاظ”.

قال الخبير الأمني اللواء متقاعد، عبدالله بن حسن جداوي، إن حرص الإرهابيين على عدم الوقوع في أي مخالفة مرورية يأتي لضمان عدم كشف تحركاتهم ومواقع وجودهم، مبيناً أنها تكتيكات متعمدة تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأوضح “جداوي”، “أنهم يحرصون في تحركاتهم على الالتزام مرورياً لعدم إيراد أسمائهم في أي كشوفات يمكن الاستدلال عليهم بموجبها”.