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صندوق تنمية الموارد البشرية: 158 مركزا لحضانات الأطفال في مختلف المناطق معتمدة ضمن برنامج الدعم “قرة”

صندوق تنمية الموارد البشرية: 158 مركزا لحضانات الأطفال في مختلف المناطق معتمدة ضمن برنامج الدعم “قرة”
http://almnatiq.net/?p=678562
المناطق - الرياض

وصلت مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، 158 مركزا مسجلا، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط : https://qurrah.sa.

وقد أجرى الصندوق تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج “قرة”، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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