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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2018

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2018

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2018
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المناطق - الرياض

كرم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم (الخميس)، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2018.

وسلم الوزير، ممثلي شركات: المراعي، وينساب،  وبيبسيكو السعودية، و الزامل للصناعة، جائزة رواد السلامة 2018، مثمناً التميز الذي حققته المنشآت من خلال اتخاذها الاجراءات والتدابير اللازمة لتعزير ممارسات السلامة والصحة المهنية.

وأشار المهندس الراجحي، إلى حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع مستوى السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافتها، لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الخاص، مبيناً أنها من المحاور المهمة لجذب العاملين وسلامتهم، مؤكداً في الوقت ذاته مضي الوزارة في دعم وتطوير برنامج السلامة والصحة المهنية كأحد برامج الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت الوزير في كلمته أمام حضور حفل الجائزة، إلى أن تطوير ممارسات الصحة والسلامة المهنية يحسن من تصنيف المملكة عالميا في مسار بيئة العمل، لتوفير بيئة العمل الآمنة التي يستحقها الجميع.

وتعتمد معايير تقييم الجائزة على خمسة محاور هي: احصائيات مكان العمل، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والتواصل ورفع التقارير، والإرشاد والتوجيه.

في هذا السياق قال رئيس الدراسات الفنية والأبحاث بشركة الزامل للصناعة الأستاذ أديب الفهاد، إن مفهوم السلامة والصحة المهنية تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة لترتقي من كونها شعارات تردد إلى أن تكون استثمارا حقيقياً، لذلك تؤمن الإدارة العليا في الزامل للصناعة أن السلامة والصحة المهنية استثمار ذو عوائد كبيرة لأصحاب الأعمال ولاقتصادنا الوطني، وأن الاهتمام بتطبيق معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية يُعد ربحية واستثمار.

وأضاف، ان من أهم ما يبرز هذا الاهتمام هو وضع وتطبيق معايير تنافسية بين قطاعات الشركة المختلفة تهدف إلى قياس أداء إداراتها والعاملين بها، وتزرع روح المنافسة لتحقيق أفضل النتائج والتي تساهم بشكل كبير – بإذن الله – في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

من جهته أكد مدير العلاقات الحكومية بشركة بيبسكو الأستاذ عبدالله النافع، أهمية السلامة والصحة المهنية، موضحا أن الشركة قامت بتوفير كافة الموارد البشرية والمالية، لتطوير وتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

من جانبه ذكر مدير عام الصيانة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، المهندس عوض الغامدي، بأن الشركة تولي السلامة والصحة المهنية جل اهتمامها، وذلك باتباع أعلى معايير أنظمة السلامة، بهدف توفير بيئة آمنة للعمل والحفاظ على سلامة العاملين وتجنيبهم الأخطار المهنية.

فيما قال مدير خدمات الموارد البشرية في شركة المراعي الاستاذ فهد إدريس، إن حصول الشركة على الجائزة للسنة الثانية على التوالي يأتي في إطار حرصها واهتمامها بسلامة وصحة موظفيها، والاستمرار ومواصلة التطوير في مجالات السلامة والصحة المهنية.

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