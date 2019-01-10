اللهيبي يطلق جائزة التميز لساعة النشاط بتعليم الطائف

الطائف - عادل الزهراني

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي جائزة التميز لساعة النشاط ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين ، فيما ستنفذها إدارة النشاط الطلابي في الفصل الدارسي الثاني .وتهدف الجائزة إلى تشجيع المعلمين والطلاب على المشاركة الفاعلة في ساعة النشاط ، واستنهاض الأفكار الإبداعية في اقتراح وتنفيذ الأنشطة ، والاهتمام بمويل الطلاب وإشباع رغباتهم واستثمار قدراتهم وتحفيزهم ، وخلق بيئة تنافسية إبداعية محفزة للمستفيدين والقائمين على برامج النشاط .

وحددت إدارة النشاط الطلابي في الإدارة العامة للتعليم بالطائف ستة فئات للجائزة تشمل فئة المدرسة المتميزة وفئة المشروع المتميز وفئة فريق ساعة النشاط وفئة الطالب المتميز وفئة القسم المتميز وفئة المشرف المتميز تشمل مشرفي إدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف . وشملت ضوابط وشروط الجائزة ، إتاحة المشاركة في جميع الفئات دون قيد أو شرط ، وأن تكون جميع الوثائق والشواهد حديثة ومن جهات رسمية معتمدة لا تتجاوز العام الدارسي الحالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ ، إلا ما تم اسثناؤه في المعايير والمؤشرات ، في حين تم وضع جدول زمني لتنفيذ المسابقة تبدأ من الأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني من خلال اللقاء التعريفي بالجائزة والورش التدريبية ، مروراً بتعبئة نموذج الترشح الإلكتروني ورفع الملفات والتحكيم والزيارات الميدانية والحفل الختامي وتكريم المميزين في الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني .