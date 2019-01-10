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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 51 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 51 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 51 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=678571

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 51 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في مناطق تجمع نازحي “برط العنان” و “الخب و الشعف” و “المطمة” و “الحميدات” في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4,200 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 301 مشروعًا.

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