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«اتحاد الأمن السيبراني» يفتح باب التسجيل في «معسكر طويق» بالرياض في 31 يناير

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«اتحاد الأمن السيبراني» يفتح باب التسجيل في «معسكر طويق» بالرياض في 31 يناير

«اتحاد الأمن السيبراني» يفتح باب التسجيل في «معسكر طويق» بالرياض في 31 يناير
http://almnatiq.net/?p=678574
المناطق - واس

أعلن «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» اليوم، إطلاق «معسكر طويق البرمجي» بالرياض، الذي يهدف إلى إعداد مبرمجين قادرين على تطوير الويب والتطبيقات في مختلف المنصات وتجهيزهم لسوق العمل، وذلك لبناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وينضم المشاركون في المعسكر الذي ينطلق في 31 من شهر يناير الجاري ويستمر لمدة 14 أسبوعًا إلى برنامج مكثف لتعليم أساسات تطوير الويب والتطبيقات للمبتدئين بدون أي مقابل مادي، مع توفير السكن لهم طوال فترة المعسكر.
ويعيش المشاركون في المعسكر خلال 14 اسبوعًا تسع ساعات يوميًا على مدى خمسة أيام في الأسبوع، وتشمل هذه التجربة التعلّم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تجهيزه ابناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات .
وبادرت جهات عدة برغبتها باستقطاب وتوظيف خريجي المعسكر للعمل في مجال تطوير البرمجيات لديها، علمًا بأنه سيتاح التسجيل للراغبين بالمشاركة في المعسكر عبر الموقع الإلكتروني (www.safcsp.org.sa)، بينما سيتم اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلّبات القبول على أن يتم اختيار 25 شخصًا لدخول المعسكر.

 

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