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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=678578
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا ًبشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / يحيى محمد صالح العنسي – يمني الجنسية – على قتل / جمال عبده محمد ياسين العمراني – يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطان الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / يحيى محمد صالح العنسي – يمني الجنسية – اليوم الخميس 4/ 5/ 1440هـ بساحة العدل في منطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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