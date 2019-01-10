وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33

المناطق - الرياض

اختتم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس )الأربعاء( مشاركته في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثون والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع حيث شهد الجناح إقبالًا كبيراً من الزوار.

كما تجول الزائرون في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشمل جناح الوزارة على 11 ركنًا لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، و16 ركن خاص بالجمعيات الخيرية و32 أسرة مُنتجة، والذين تمت خدمتهم عبر أكثر من 250 موظف وموظفة من أجل تقديم مختلف الخدمات للزوار، حيث قدمت الأركان عدد من الخدمات، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين والرد على استفسارات الزوار.

وأفاد المشرف العام على جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجنادرية، عبدالله الجميعة، أن الوزارة وزعت من خلال جناحها في الجنادرية أكثر من 100 ألف مطبوعة ما بين كتب ونشرات وكتيبات وهدايا تعريفية، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم المعلومة الكاملة عن خدمات الوزارة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بتلك العطاءات والجهود.