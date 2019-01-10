نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي

نجران - فلاج الشعيفاني

إلتحق نزلاء سجون منطقة نجران بالفصول والقاعات الدراسية المخصصة لهم بمدارس السجون بالمنطقة، وانخرط جميع الدارسين في الصفوف الدراسية لإكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع جامعة نجران في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية (التعليم عن بُعد) في تخصصات متنوعة بحسب مصادر الصحيفة

وقد بلغ عدد الدارسين لهذا الفصل في التعليم العام ٨٤ طالباً، وفي الجامعي ٤٤ طالباً.

والمديرية العامة للسجون تحرص بشكل كبير على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابياً. ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة نجران، التي تقوم باختيار طاقم التدريس من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية حتى يخرج النزلاء من الإصلاحيات بحالةٍ تعليمية أفضل تكون خير معين لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم.