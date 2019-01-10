احدث الأخبار

نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي
أبرز المواد
 تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
أبرز المواد
 «اتحاد الأمن السيبراني» يفتح باب التسجيل في «معسكر طويق» بالرياض في 31 يناير
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 51 طنًا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف
أبرز المواد
 اللهيبي يطلق جائزة التميز لساعة النشاط بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2018
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 158 مركزا لحضانات الأطفال في مختلف المناطق معتمدة ضمن برنامج الدعم “قرة”
أبرز المواد
 وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بإجمالي 7.5 مليار دولار
أبرز المواد
 الكشف عن تصرف غريب لإرهابيي القطيف الستة قبل مقتلهم
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع  على إنجازات وفعاليات كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم
أبرز المواد
نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي

نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي

أبرز المواد
تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

أبرز المواد
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

أبرز المواد

نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي

نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي
http://almnatiq.net/?p=678592
نجران - فلاج الشعيفاني
إلتحق نزلاء سجون منطقة نجران بالفصول والقاعات الدراسية المخصصة  لهم بمدارس السجون بالمنطقة، وانخرط جميع الدارسين في الصفوف الدراسية لإكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع جامعة نجران في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية (التعليم عن بُعد)  في تخصصات متنوعة بحسب مصادر الصحيفة
وقد بلغ عدد الدارسين لهذا الفصل في التعليم العام ٨٤ طالباً، وفي الجامعي ٤٤ طالباً.
والمديرية العامة للسجون تحرص بشكل كبير على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابياً. ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة نجران، التي تقوم باختيار طاقم التدريس من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية حتى يخرج النزلاء من الإصلاحيات بحالةٍ تعليمية أفضل تكون خير معين لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم.

روابط ذات صلة

تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*