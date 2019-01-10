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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=678597
المناطق - مكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة, الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، ومدير جوازات المنطقة العميد عابد الحارثي، وقائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحي العقيل، ومدير مرور جدة العميد سلمان الجميعي، ثمّن الأمير بدر بن سلطان لهم صادق مشاعرهم، سائلاً الله التوفيق والعون بما يحقق تطلعات القيادة وآمال أبناء وزوار المنطقة، مقدماً في ذات الوقت الشكر والتقدير لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة على الجهود التي يبذلونها لحفظ الأمن وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

وفي ذات السياق, قدّم قادة القطاعات الأمنية لنائب أمير المنطقة نبذة عن الأعمال التي نفذها كل قطاع خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي سيتمّ العمل بموجبها لتطوير منظومة العمل الأمني بالمنطقة.

 

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