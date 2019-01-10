قاعدة العند..استُخدمت بالحرب الباردة واستهدفت من الحوثي

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قتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 شخصاً، بينهم إعلاميون، الخميس، عندما استهدفت ميليشيات الحوثي عرضاً عسكرياً في قاعدة العند العسكرية شمال محافظة لحج بطائرة بدون طيار “درون”.

ومن بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.

و قاعدة العند العسكرية، التي تعرضت لهجوم حوثي، اليوم الخميس، هي إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن.

وتقع هذه القاعدة شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومترا.

وتتكون هذه القاعدة من منظومة من المرافق العسكرية للقوات الجوية والبرية. ويوجد في القاعدة أيضاً مدرج للطائرات وكذلك مخازن أسلحة، كما تضم ملحق سكن طيارين.

كما تتضمن القاعدة معسكر لواء من قوات المشاة، وآخر لقوات الدروع. كذلك تضم قاعدة العند معسكرا تدريبيا وورشا لصيانة الطائرات الحربية والعتاد العسكري الثقيل.

وتمتد القاعدة من الشمال إلى الجنوب على طول 20 كيلومترا. من الشمال والشرق تحدها سلاسل من الجبال، أما من الجهتين الغربية والجنوبية فهما مفتوحتان على البحر. يمر في وسط أرض القاعدة وادي تِبّن هو امتداد لوادي عبرين الذي يمر وسط محافظة لحج.

وكانت العند من أهم القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة حتى نهاية ستينيات القرن الماضي. كما استفاد منها الاتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة.

واستخدمها الأميركيون أيضاً كنقطة مراقبة وانطلاق للطائرات من دون طيار لتعقب عناصر القاعدة .