احدث الأخبار

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 شريفه أبوعابد تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 قوات التحالف تُعيد تأهيل 102 من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيا الحوثية
منوعات
 “الخطوط السعودية” تنقل موظفي “نيوم” لعقد أول لقاء سنوي على أرض المشروع
أبرز المواد
 بومبيو: بحثنا بمصر حملة النظام الإيراني لتدمير المنطقة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 400 مليون في حسابات المستفيدين من “حافز” وإلحاق 6 آلاف سعودياً بسوق العمل في شهر
أبرز المواد
 الزكاة والدخل : 15 يناير الحالي هو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
أبرز المواد
 قاعدة العند..استُخدمت بالحرب الباردة واستهدفت من الحوثي
أبرز المواد
 اتفاقية تركية قطرية تمنع اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية ولا يحاكم داخل قطر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة
أبرز المواد
 نزلاء سجون نجران يستأنفون تعليمهم العام والجامعي
أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة

أبرز المواد
شريفه أبوعابد تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة الملك خالد

شريفه أبوعابد تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة الملك خالد

منطقة عسير
قوات التحالف تُعيد تأهيل 102 من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيا الحوثية

قوات التحالف تُعيد تأهيل 102 من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيا الحوثية

منوعات

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 400 مليون في حسابات المستفيدين من “حافز” وإلحاق 6 آلاف سعودياً بسوق العمل في شهر

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 400 مليون في حسابات المستفيدين من “حافز” وإلحاق 6 آلاف سعودياً بسوق العمل في شهر
http://almnatiq.net/?p=678616
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، 400 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 269 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر ربيع الثاني المنصرم للعام 1440هـ.

وكشف “هدف”، أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر ربيع الثاني، بلغ 6314 مستفيد ومستفيدة منهم 3634 إناث و2680 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

في هذا السياق، أطلق “هدف” مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، إلى تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة
“الخطوط السعودية” تنقل موظفي “نيوم” لعقد أول لقاء سنوي على أرض المشروع

“الخطوط السعودية” تنقل موظفي “نيوم” لعقد أول لقاء سنوي على أرض المشروع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*