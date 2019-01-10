“الخطوط السعودية” تنقل موظفي “نيوم” لعقد أول لقاء سنوي على أرض المشروع

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شغلت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، أول رحلة مستأجرة إلى مطار “نيوم” في شرما، نقلت على متنها 130 موظفاً في مشروع “نيوم” حيث تعد الزيارة الرسمية الأولى لهم لعقد لقائهم السنوي الأول على أرض المشروع، بهدف توثيق الروابط بين الموظفين من جهة وتعزيز الانتماء بين الموظفين والمنطقة من جهة أخرى.

ونقلت الخطوط السعودية الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص (آيه 320) حيث هبطتا في مطار “نيوم”، الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي (OENN).

وفي سياق شرح الغرض من الزيارة، قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر: ” أردنا أن يعيش موظفونا تجربة مشروع “نيوم” الذي يعملون لإنجاحه منذ تأسيسه العام الماضي، فهناك فرق كبير بين معرفة تفاصيل المشروع نظرياً وبين الخوض في غمارها عملياً واستكشاف كنوزه وجماله وتراثه. ”

وقدم النصر شكره للخطوط الجوية العربية السعودية على تسيير هذه الرحلة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون معها ومع غيرها من شركات النقل المحلية والإقليمية والعالمية وشركات الخدمات اللوجستية لخدمة سكان “نيوم” وزوارها في المستقبل القريب.