شريفه أبوعابد تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة الملك خالد

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حصلت المشرفة التربوية بتعليم عسير شريفه علي محمد أبوعابد على درجة الدكتوراه من قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية جامعة الملك خالد، تحت عنوان: (رؤية مقترحة لإدارة الوقف العلمي بجامعة الملك خالد في ضوء الاتجاهات والمتغيرات المحلية والعالمية)، وقد تمت مناقشة الرسالة صباح اليوم الخميس وقد أقرت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذ الدكتور السيد محمود البحيري مشرفاً ومقرراً، والأستاذ الدكتور منصور بن عوض القحطاني عضواً، والأستاذ الدكتور قاسم علي الحربي عضواً، بعد مناقشة الطالبة علنياً في موضوع الرسالة توصيتها بإجماع الآراء على منح الطالبة درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص إدارة وإشراف تربوي مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.