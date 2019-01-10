نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة

جازان - فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة المكلف الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي.

ورحّب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس فرع النيابة العامة المكلف بالمنطقة، متمنياً له ولمنسوبي الفرع التوفيق والسداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز الى شرح مفصل عن الأعمال والمهام المناطة بفرع النيابة العامة بمنطقة جازان، موجهاً سموه بتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لتحقيق كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة المكلف بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة بهم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي الفرع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ.