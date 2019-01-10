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منوعات

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان

وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
http://almnatiq.net/?p=678636
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في الرياض معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله الذي يزور المملكة ضمن جولة خليجية في إطار رئاسة سلطنة عمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتناول اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي.

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