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“تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة” ورشة عمل بضباء

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“تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة” ورشة عمل بضباء

“تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة” ورشة عمل بضباء
http://almnatiq.net/?p=678639
المناطق - تبوك
نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس ورشة عمل بعنوان “تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة” وذلك في الواجهة البحرية لمحافظة ضباء ضمن خطتها التي تستهدف 32 مدينة بالمملكة حيث وقع الاختيار على مدينتي تيماء وضباء في منطقة تبوك بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأهلية والمهتمين بهذا الشأن.
وأوضح رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان أن الورشة هدفت إلى تخفيف الأعباء عن المدن الكبيرة عبر تنمية ودعم المدن الصغيرة والمتوسطة للحد من الهجرة لهذه المدن وذلك عبر الاهتمام بالجانب السياحي والترفيهي والصناعي وتوفير فرص استثمارية لإيجاد فرص عمل عديدة والاستفادة من الموارد المحلية في زيادة دخل الأسرة وتحسين جودة الحياة إضافة إلى توجيه الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وسفلته للمناطق المستهدفة في الدراسة.
وأشار إلى أن الدراسة ليست فقط ضمن الاستراتيجية العمرانية لوزارة الشؤون البلدية بل هي استراتيجية وطنية بمشاركة الجهات الحكومية الاخرى وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة وهو ما يتوافق مع روية المملكة 2030.

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