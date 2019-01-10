أمانة عسير تتلف 94 كجم من العسل .. و تضبط 198عينة أخرى غير صالحة

المناطق - أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلديات رجال ألمع و البشائر و المجاردة و ظهران الجنوب قرابة 94 كجم من العسل الغير صالح للاستخدام الادمي و المخالف للمواصفات و المقاييس السعودية ، حيث كان معد و جاهز لتوزيعه و تسويقه على المستهلكين .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم ضبط عدد من المحلات التي تسوق عسل غير صالح للاستخدام الادمي على المستهلكين من قبل مراقبي بلديات رجال ألمع و البشائر و المجاردة و ظهران الجنوب .

مبينا الى ان ما تم ضبطه قدر بنحو 94 كجم من العسل الغير صالح للاستهلاك الآدمي و المخالف للمواصفات و المقاييس السعودية .

مشيرا الى ان الأمانة تقوم بتنفيذ خطة للعمل الموسمي الخاص بموسم العسل، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في ظل الإقبال الكثيف من الزوار والسياح على أسواق العسل في الوقت الحالي ، كما يتم العمل على تقديم كل الخدمات البلدية من التحاليل المخبرية للعسل للمستهلكين مجانا و ذلك ضمن جهود الأمانة في ضمان سلامة المستهلكين.

من جهة ثانية أكد امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة ماضية الى تكثيف أعمالها الميدانية بشكل موسع للحد من الغش في أسواق العسل بكافة محافظات منطقة عسير و ذلك لضبط سلامة الأغذية .

حيث نوه الحميدي الى ان مختبر أمانة منطقة عسير لسلامة الأغذية قد سجل مؤخرا اكثر من 610 عينه عسل عشوائية من كافة محافظات منطقة عسير و تم تحليلها ، في اطار جهود الامانة الرقابية على الغذاء و منتجات العسل و ضبطها حفاظا على امن و سلامة المستهلكين .

و كشف الحميدي الى ان التقرير قد سجل 194 عينة للعسل المتطابق مع المواصفات و المقاييس السعودية أي بنسبة 78 % و بلغت العينات الغير متطابقة للمواصفات و غير صالحة للاستهلاك التي ضبطت بنحو 54 عينة أي بنسبة 22 % ، و بلغت العينات الواردة من المستهلكين نحو 362 عينة كانت نتائجها 222 عينة صالحة بنسبة 61% و 144 عينة غير صالحة بنسبة 39 % .

مضيفا الى ان تلك الجهود لمختبر أمانة عسير جاءت لضبط سلامة الأغذية و على رأسها منتجات العسل التي يتم تداولها بشكل كبير في المنطقة ، و للتأكد من جودة و سلامة العسل المقدم للمستهلك خلال 30 دقيقة و يمنح حينها شهادات للزبائن العسل و التي تبين لهم بشكل واضح النتائج للعينات التي تم فحصها ، مما يضع حداً للتلاعب بجودة العسل لحفظ السلامة الغذائية لزبائن العسل .

منوها الى ان دور المختبر في فحص و تحليل العسل للتأكد من سلامته وجودته لضمان توفير عسل آمن وصحي ، خاصة بعد زيادة ملوثات الغذاء المختلفة و انتشار وسائل الغش ، التي أصبحت تنفذ بوسائل و طرق علمية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية ، ويقوم المختبر على طابع علمي دقيق و الذي من شأنه توفير نتائج مخبرية عالية الدقة للتعرف على مخاطر الغذاء الكيميائي و الميكروبيولوجي و التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان .

مشيرا الى ان المختبر يضم أحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في سلامة الأغذية و خصوصا منتجات العسل ، كالتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي والتلوث بالمعادن الثقيلة و التأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات و المقاييس السعودية حفاظا على سلامة و امن المستهلك الغذائي .

موضحا بأن المختبر يعمل على تحليل عينات العسل الواردة وفحصها للتأكد من خلوها من الفطريات ، و تحديد نوع لقاح العسل إضافة الى نسبة النقاء و نسبة التغذية المسموح بها و السكريات و خلو العسل من مادة الهيدروكسي ميثايل فورفورال ، لضمان الحصول على منتجات عسل نقية و خلوها من الغش و من المسببات المرضية، لتحقيق و ضمان الأمن الحيوي للقرية و زوارها .

مبينا بأن جهود المختبر وما يقدمه من خدمات للمستهلكين فهي مجانية و ذلك للتأكد من سلامة الأغذية وخاصة منتجات العسل .

و أكد الدكتور وليد الحميدي الى ان تلك الجهود جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حرصا منه لتوفير الامن الغذائي للمستهلكين بمنطقة عسير و ضبط تداول العسل بهدف ضمان رفع جودة سلامة الغذاء بالمنطقة .

الجدير بالذكر بأن دور أمانة منطقة عسير بوجه عام يتمثل في تعزيز منظومة الرقابة العامة على سلامة الأغذية و ضمان سلامتها بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة بتوجيه و متابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

حيث جاءت تلك الجهود بعد توجيهات امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي أكد بأن الأمانة حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بصحة المستهلك، مؤكدا بأن الأمانة تستهدف توفير غذاء صحي للمستهلك و أن الفرق ستواصل جولاتها الميدانية للتأكد على ضمان سلامة الأسواق من العسل الملوث .

هذا وتحذر أمانة منطقة عسير من شراء العسل من الباعة المتجولين لكونه مجهول المصدر بالإضافة إلى تخزينه و نقله بطرق مخالفة من قبل الباعة المتجولين ، بالإضافة إلى كون هذا العسل لا يحمل أي دمغة أو دلالة تجارية.

الجدير بالذكر بأن أمانة عسير كثفت جولاتها الرقابية على محلات بيع العسل ، لضبط المخالفين و ضمان خلو الأسواق من العسل المغشوش حرصا على سلامة المستهلك .

وتعد تلك الاعمال ضمن جهود الأمانة لمتابعة جودة تنفيذ خطط هيئة الغذاء والدواء بمنطقة عسير ، بالإضافة إلى ان الأمانة تنوي عقد ورش عمل ستنظمها خلا

ل الأيام القادمة بهدف الوصول إلى منطقة خالية من العسل الملوث ، بحضور النحالين والمهتمين بتجارة العسل وبمشاركة من هيئة الغذاء و الدواء .