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إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

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إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير
http://almnatiq.net/?p=678672
المناطق - أبها

أوضحت صحة عسير أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بأقسام جراحة الوجه والفكين بمنطقة عسير للعام المنصرم بلغ (3511) عملية جراحية.

كما بلغ عدد المراجعين الكلي لعيادات الأسنان بالمنطقة  261243 مراجع  .

واشتمل التقرير الإحصائي السنوي لطب الأسنان بعسير على توفير عدد (20) عيادة أسنان جديدة بمراكز طب الأسنان التخصصية وبعض مراكز الرعاية الأولية والبدء بتشغيل بعضها.

 

فيما استفادت شريحة واسعة من البرامج التوعوية والتثقيفية الميدانية التي أقيمت في المجمعات التجارية والمدارس للبنين والبنات ، حيث وصل عدد المستفيدين من تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمحافظات المنطقة خلال العام المنصرم      حوالي (37100)طالب وطالبة شملت فحص الأسنان ، التوعية والتثقيف ، التدريب على إستخدام فرشاة الأسنان بالطريقة الصحية ، تطبيق مادة الفلورايد على الأسنان ، ولازال البرنامج مستمر إلى أن يتم الانتهاء من جميع مدارس المنطقة بإذن الله تعالى .

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