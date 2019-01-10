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حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة

حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة

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حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة

حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة
http://almnatiq.net/?p=678674
المناطق - واس

أودع برنامج حساب المواطن 2.4 مليار ريال كمخصص دعم لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة وأولى دفعات عام 2019، حيث شمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين في البرنامج ليصبح إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وحتى دفعة شهر يناير أكثر من 32.4 مليار ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن مجموع المستفيدين من الدفعة الحالية بلغوا 12.3 مليون مستفيد، وبلغ مجموع المستفيدين الرئيسين في الدفعة أكثر من 3.7 مليون مستفيد، فيما تخطّى عدد التابعين 8.6 مليون تابع، وتحصل 44% من إجمالي أرباب الأسر على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.
وأفاد القحطاني أن مجموع المتقدمين المستقلين في الدفعة الرابعة عشرة بلغ أكثر من 1.4 مليون مستفيد وتحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد مستقل على الاستحقاق الكامل من مجموع المستفيدين بإجمالي دعم بلغ 393 ريال للفرد.
وأكد أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الاستحقاق وضمان استمرارية الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات مثل الراتب الشهري للمستفيد أو إجمالي الدخل وعوائد الأعمال الحرة والسجلات التجارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة https://portal.ca.gov.sa/، مبيناً أنه بإمكان من لم يستفيد مسبقاً من الدعم التسجيل من نفس الرابط والاستفادة من الدفعة القادمة.

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