احدث الأخبار

تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني
منطقة عسير
 نادي أدبي حائل يستحضر قصة نجاح ملهمة د. مريم المهوس وصلت الی شهادة الدكتوراه وهي معاقه
منطقة حائل
 حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة
أبرز المواد
 إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير
منطقة عسير
 أمين عام وزارة التعليم يزور إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس التابعة لها
منطقة نجران
 تبوك تزف 160 شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي
منطقة تبوك
 أمانة عسير تتلف 94 كجم من العسل .. و تضبط 198عينة أخرى غير صالحة
منطقة عسير
 أنشطة شعبية تبرز جنادرية 33 تنظم في مركز التأهيل بحائل
منطقة حائل
 إعلان مواعيد حركة النقل الخارجي بتعليم عسير
أبرز المواد
 “تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة” ورشة عمل بضباء
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة
أبرز المواد
تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني

تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني

منطقة عسير
نادي أدبي حائل يستحضر قصة نجاح ملهمة د. مريم المهوس وصلت الی شهادة الدكتوراه وهي معاقه

نادي أدبي حائل يستحضر قصة نجاح ملهمة د. مريم المهوس وصلت الی شهادة الدكتوراه وهي معاقه

منطقة حائل
حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة

حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة

أبرز المواد
إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

منطقة عسير

تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني

تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني
http://almnatiq.net/?p=678683
المناطق - أبها

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان  ، المدارس الثانوية للبنين والبنات ،  لتنفيذ منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ ، وإدراجه ضمن الخطة المدرسية على أن يتولى تفعيله في المدارس معلمي ومعلمات الاجتماعيات ورواد النشاط .

 

وبين آل كركمان ، أن دارة الملك عبدالعزيز اعتمدت مكافآت مالية قدرها 195 ألف ريال للطلبة الفائزين الأوائل في المسابقة وشهادة مشاركة للمدرسة ورائد النشاط ومعلم الاجتماعيات ، على أن يتم التسجيل  على منصة الأولمبياد من خلال الرابط : www.historympiad.sa ، وذلك خلال  الفترة من 30/4 إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

وكانت إدارة النشاط الطلابي قد شكلت فريق عمل لمتابعة سير الأولمبياد وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبما يضمن مشاركة الطلاب والطالبات الفاعلة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة .

 

 

يذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يعد مسابقة سنوية تنظمها  دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم للتنافس الإبداعي بين طلاب وطالبات التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي ، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين ، وتهدف المسابقة إلى تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، والتعرف على تاريخ المملكة الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، والتعرف على جوانب من تاريخ العالم وحضارته ، إلى جانب تحفيز الطلاب للقراءة في التاريخ ، وتوفير البيئة التنافسية المحفزة على القراءة ، وتهيئتهم للمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية .

روابط ذات صلة

إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير

إجراء ٣٥١١ عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير
أمانة عسير تتلف 94 كجم من العسل .. و تضبط 198عينة أخرى غير صالحة

أمانة عسير تتلف 94 كجم من العسل .. و تضبط 198عينة أخرى غير صالحة
إعلان مواعيد حركة النقل الخارجي بتعليم عسير

إعلان مواعيد حركة النقل الخارجي بتعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*