تعليم عسير يشارك في أولمبياد التاريخ الوطني

المناطق - أبها

دعا مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، المدارس الثانوية للبنين والبنات ، لتنفيذ منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ ، وإدراجه ضمن الخطة المدرسية على أن يتولى تفعيله في المدارس معلمي ومعلمات الاجتماعيات ورواد النشاط .

وبين آل كركمان ، أن دارة الملك عبدالعزيز اعتمدت مكافآت مالية قدرها 195 ألف ريال للطلبة الفائزين الأوائل في المسابقة وشهادة مشاركة للمدرسة ورائد النشاط ومعلم الاجتماعيات ، على أن يتم التسجيل على منصة الأولمبياد من خلال الرابط : www.historympiad.sa ، وذلك خلال الفترة من 30/4 إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

وكانت إدارة النشاط الطلابي قد شكلت فريق عمل لمتابعة سير الأولمبياد وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبما يضمن مشاركة الطلاب والطالبات الفاعلة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة .

يذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يعد مسابقة سنوية تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم للتنافس الإبداعي بين طلاب وطالبات التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي ، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين ، وتهدف المسابقة إلى تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، والتعرف على تاريخ المملكة الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، والتعرف على جوانب من تاريخ العالم وحضارته ، إلى جانب تحفيز الطلاب للقراءة في التاريخ ، وتوفير البيئة التنافسية المحفزة على القراءة ، وتهيئتهم للمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية .