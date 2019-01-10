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وزير الخارجية الأمريكي : الانسحاب من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد “داعش”

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وزير الخارجية الأمريكي : الانسحاب من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد “داعش”

وزير الخارجية الأمريكي : الانسحاب من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد “داعش”
http://almnatiq.net/?p=678686
المناطق - واس

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضح “بومبيو”، خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، أنه لا يوجد تناقض حول موقف أمريكا من سحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا، والتزام بلاده بمنع نمو وتمدد تنظيم “داعش” في العالم.
وقال: “لا يوجد تناقض، الإعلام فقط هو الذي يرى ذلك وهو من اختلقها لكن الرئيس ترامب كان واضحًا في أن الحرب على “داعش” مستمرة، وسنستمر في محاربة داعش بطرق مختلفة، وقد أصدر ترامب قرار الانسحاب من سوريا ونحن سننفذ ذلك وسنستمر في سحب القوات من سوريا، وقد دمرنا ٩٩ في المئة من قدرات داعش ولكن سنواصل أيضاً حملتنا لدحرها، ونحن مصممون على ذلك وهو ما أكده المسؤولون الذين التقيتهم”.
وردا على سؤال بشأن التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة حول الانسحاب الأمريكي من سوريا، قال “بومبيو”: “إننا منخرطون في مباحثات عميقة مع تركيا، والسفير جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا موجود بالمنطقة لإجراء مباحثات للتوصل الى تفاهمات”.
وردًا على سؤال للصحافة الأمريكية حول ما إذا كان ناقش مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه بشكل عام يتم خلال أي نقاش بين الجانبين التطرق إلى أمور تهم البلدين ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشاد “بومبيو” بالدور الذي تلعبه مصر في مواجهة الإرهاب وحماية شعبها، معربًا في الوقت ذاته عن فخر الإدارة الأمريكية واعتزاز الرئيس ترامب إزاء ما تقوم به مصر في هذا الصدد.

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