افتتاح مشروع تطوير نهر في سيرلانكا بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 223.5 مليون ريال

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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سيرلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي في افتتاح مشروع تطوير نهر قالو غانجا في وسط سيرلانكا الممول من المملكة، وذلك تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية سيرلانكا السيد ماثريبالا سرسينا.

ويهدف المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 223.5 مليون ريال إلى إيجاد مخزون استراتيجي لمياه الشرب والري وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال إنشاء ثلاث سدود على نهر كالوقنقا وسط سيرلانكا لري 975 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد ساهم في تمويل 11 مشروعًا إنمائيًا في سيرلانكا من خلال 14 قرضًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو (1405.27) مليون ريال, انتهى منها تنفيذ ثمانية مشاريع في قطاعات المياه، والطاقة، والصحة، والطرق، والتعليم.