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مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج يوضح حقيقة الاعتداء على مريض

مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج يوضح حقيقة الاعتداء على مريض
http://almnatiq.net/?p=678698
المناطق -أشرف العصيمي

كشفت إدارة مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج حقيقة ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بزي الكادر الصحي بالإعتداء جسديا على أحد المرضى والإتهام بأنهم من منسوبي مستشفى الملك خالد بالخرج.

وقالت إدارة المستشفى في بيان صادر لها اليوم بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بزي الكادر الصحي بالإعتداء جسديا على أحد المرضى والإتهام بأنهم من منسوبي مستشفى الملك خالد بالخرج أوضحت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج أنه وبعد التحقق من المقطع والعاملين تبين بأنهم مرافقين للمرضى من جهات أخرى ولا يمتون للمستشفى في أي صلة .

وشددت إدارة المستشفى بأنها لا تقبل مثل هذه التصرفات الغير إنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم الخدمة الصحية المثلى لكافة المستفيدين من الخدمات الصحية وفي بيئة صحية تحفظ خصوصية وكرامة المرضى.

وأكدت أنه سيتم الرفع بالمقطع المتداول للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة تجاه الأشخاص المعتدين ومحاسبتهم وفق الأنظمة واللوائح .

و تهيب بجميع المواطنين والمقيمين والوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من أشخاص اعتباريين أو طبيعيين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول هذه المعلومات الكاذبة ، لما قد يؤثر ذلك على سمعة المنشأة ومكانتها لدى المجتمع.

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