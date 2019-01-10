إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تعقد لقاءها التنشيطي بمشرفي النشاط

المناطق - عادل الزهراني

عقدت إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٥/٤هـ لقاءها التنشيطي الثاني لمشرفي النشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني من العام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ ، وذلك في مقر بيت الطالب “شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز”

جاء ذلك إيمانًا بأهمية النشاط الطلابي في المدارس في تكوين شخصية طالبٍ معتزٍ بدينه منتمٍ لوطنه محبٍ لمليكه متزنٍ فكرياً وانفعالياً واجتماعياً وصحياً، ذي شخصية إبداعية معرفياً وثقافياً ومهاريًا، منتجة لذاتها ولوطنها وللإنسانية.

وتضمن اللقاء عدة محاور تضمنت خطة البرامج المركزية لإدارة النشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني بأقسامه السبعة “الكشفي ، الثقافي ، الفني، العلمي ، الاجتماعي، الرياضي، البرامج العامة والتدريب” كذلك الحديث عن جائزة التعليم للتميز وضرورة حث رواد النشاط الطلابي والمشرفين على المشاركة فيها .

وتحدث الأستاذ أحمد الحماد عن إحصائيات مؤشرات الأداء الإشرافي لمشرفي النشاط الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول وما تشمله من زيارات فنية وورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات تربوية.

من جانبه، قال مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة: ليس هناك خلاف حول أهمية النشاط ودوره الكبير في صقل مواهب الطلاب في المدارس وتنمية ما لديهم من إبداعات في ضوء خطط النشاط وبرامجه المتعددة التي نؤمن بنتائجها الإيجابية وأثرها الملموس في المدارس.

وأضاف: بناء خطط النشاط وتنفيذها بالشكل السليم بما يتوافق مع توجه الوزارة ورؤية المملكة 2030 وأهدافها يحقق لإدارة التعليم ما تتمناه وترجوه لطلابها من إشغال أوقاتهم بما يفيد، والعمل على توظيف قدراتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحويل المدارس إلى ساحات للإبداع والتميز والأعمال التطوعية التربوية يتسابق فيها الجميع لتحقيق أهداف النشاط وغاياته.

وأردف ” أبو عباة ” المدارس هي الواجهة الحقيقية عبر تفوق الطلاب وإبداعهم، وهي مسرح الإبداع والتميز الذي يجب على الجميع المساهمة في إخراجه بالأسلوب التربوي المميز، ولا شك أن النشاط الطلابي وسيلة لتحقيق ذلك كله وهو ما يجب على كل رائد نشاط في كل مدرسة أن يضعه في جدول عمله اليومي وفي كل برامج النشاط.

وشكر “أبو عباة” المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام على الدعم الذي يحظى به النشاط الطلابي في جميع المجالات والذي تُوج بتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى المملكة خلال الفصل الأول من العام الدراسي١٤٤٠/١٤٣٩هـ مثمنًا جهود مشرفي النشاط الطلابي بالإدارة والمكاتب ورواد النشاط والطلاب في الميدان .