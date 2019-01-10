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وزير الإعلام يزور هيئة الصحفيين السعوديين

وزير الإعلام يزور هيئة الصحفيين السعوديين
http://almnatiq.net/?p=678704
المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة بزيارة إلى مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض اليوم، التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية.
وتجول معاليه في مقر الهيئة، واستمع لشرح عن المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة، والجهود التي تقوم بها لاستثمار علاقاتها بالزملاء الإعلاميين في الخارج والمنظمات الصحفية المختلفة، وكذلك تبادل الخبرات والزيارات معها، وأوجه تنمية مهنة الصحافة وحمايتها، وبرامج تأهيل الصحفيين ومساعدتهم، واستفادة الإعلام السعودي من الخبرات الصحفية في مشاريعها ومناسباتها المختلفة، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم مهنة الصحافة والصحفيين.
عقب ذلك شاهد معاليه عرضاً مرئياً عن مشروع “النادي السعودي للصحافة” وفكرة إنشائه.
حضر اللقاء وكيل الوزارة الدكتور ناصر الحجيلان، والمستشار المشرف على الإعلام الداخلي بالوزارة سعود الحازمي .

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