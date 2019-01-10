الأردن يضع سوريا على حافة الهاوية ويبلغ دور 16 لكأس آسيا

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http://almnatiq.net/?p=678710
المناطق - الرياض

حقق منتخب الأردن مفاجأة أخرى في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على نظيره السوري (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وأحرز المهاجم الأردني موسى التعمري هدف التقدم لمنتخب النشامى، في الدقيقة 27، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وضاعف مدافع النشامى طارق خطاب النتيجة، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

وحقق الأردن بذلك انتصاره الثاني على التوالي، عقب الأول على حامل اللقب، منتخب أستراليا (1-0)، في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، أصبح أول منتخب يتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، بعد أن عزز تربعه على عرش صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

بينما يحتل منتخب سوريا المركز الثالث حتى الآن، برصيد نقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا، يوم غد الجمعة.

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