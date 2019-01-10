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“اتحاد الكرة” يبدأ توزيع تذاكر مواجهة الأخضر ونظيره اللبناني في (كأس آسيا 2019)

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“اتحاد الكرة” يبدأ توزيع تذاكر مواجهة الأخضر ونظيره اللبناني في (كأس آسيا 2019)

“اتحاد الكرة” يبدأ توزيع تذاكر مواجهة الأخضر ونظيره اللبناني في (كأس آسيا 2019)
http://almnatiq.net/?p=678716
المناطق - واس

بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم توزيع التذاكر المجانية على الجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات الأخضر أمام لبنان بعد غدٍ السبت على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد السعودي للجماهير الراغبة في الحصول على تذكرة المباراة الحضور إلى فندق Renaissance Downtown Hotel Dudai، وذلك يومي الخميس والجمعة من الساعة الواحدة وحتى السادسة مساءً.
من جانبه، أكد مسؤول تذاكر الجماهير السعودية، عبد الملك الضيعان حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على حضور المشجع السعودي لمباريات الأخضر في كأس آسيا, وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات والتجهيزات
لتمكين المشجع السعودي من الحضور بأقل التكاليف والجهد”, من خلال شراء جميع التذاكر وتحديد مكان لاستلام الجماهير لتذاكرهم .
وأبان الضبعان أنه يشترط على المشجع إحضار هويته الوطنية لضمان عدم التلاعب بالتذاكر، كاشفًا عن تسليم المشجعين عدد من أدوات التشجيع.

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