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وزارة الحج: إصدار أكثر من 2.6 مليون تأشيرة عمرة في شهر ربيع الآخر
http://almnatiq.net/?p=678726
المناطق - واس

سجّلت وزارة الحج والعمرة في إحصائية لها عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، حتى نهاية شهر ربيع الآخر 2,249,964 معتمرًا ومعتمرة، بارتفاع بلغت نسبته 3.47 %عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، الذي بلغ عدد القادمين فيه 2,174,525 ، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 2,664,532 تأشيرة ، وذلك أكثر بنسبة 2.79 % عن شهر ربيع الثاني من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 2,592,121 .

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر ربيع الآخر ، فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,907,374، بزيادة ما نسبته 3.05 % عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 1,850,988معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 342,590، أكثر بنسبة 5.89 %عن الموسم الماضي الذي بلغ عددهم 323,537، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة، و8 أيام في المدينة المنورة ، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 5 أيام في مكة المكرمة ، و3 أيام في المدينة المنورة.

وتُشير الإحصائية إلى أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 2,047,188 معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 193,502معتمر ، في حين سجل وصول 9,274 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما في شهر ربيع الآخر من موسم العام 1440هـ ، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي : العمر الأقل من 15 سنة عددهم 182,781، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 177,520، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 292,963، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 372,995، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 441,142، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 453,711، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 328,852 معتمرًا.

وأفادت الإحصائية أن من بين 2,664,532 تأشيرة ، يصل عدد الذكور إلى 1,262,228، والإناث 1,402,304بنسبة 52.62 %، فيما جاء منهم 965,339 برفقة عائلاتهم ، بينما قدم 1,699,193معتمرًا بشكل فردي ، في حين انعكس هذا التنوع على اللغات ، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من : الأوردو، والهندية ، والملاوية ، والعربية ، والتركية.

وأشارت إحصائية وزارة الحج والغمرة إلى أنه تضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثمان مرات ، بحيث سجل شهر ربيع لآخر وجود 9,782 موظفًا، منهم 8,103 من الذكور، و1,679من الإناث ، بزيادة 686.33 % عن الشهر نفسه من الموسم الماضي ، الذي كان العدد فيه 1,244 موظفًا، منهم 1,198 من الذكور، و46 من الإناث .

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولاً الجنسية الباكستانية 617,035، تليها إندونيسيا 405,059، فالهند 286,547، ثم ماليزيا 132,967، وفي المرتبة الخامسة اليمن 120,424، وسادسًا الجزائر 84,698، وسابعًا مصر 65,967، وثامنًا تركيا 63,243، وتاسعًا الإمارات العربية المتحدة 57,494، وعاشرًا بنجلادش بعدد 55,230 تأشيرة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، فيما يهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين ، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 ، باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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