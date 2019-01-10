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الأخضر يواصل استعداداته للبنان.. ومؤتمر صحفي لبيتزي غدًا

الأخضر يواصل استعداداته للبنان.. ومؤتمر صحفي لبيتزي غدًا
http://almnatiq.net/?p=678729
المناطق - واس

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لطرة القدم خوان انطونيو بيتزي مؤتمرًا صحفيًا غدًا الجمعة في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم، الذي سيحتضن في تمام الثامنة مساء اليوم ذاته التدريب الرسمي والأخير للأخضر قبل المباراة .
وواصل المنتخب السعودي الأول اليوم تدريباته على استاد نادي “ند الشبا”، استعدادًا لمواجهة منتخب لبنان بعد غدٍ السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2019.
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين السرعات، فتمرين الرشاقة والقوة، بعدها قسم المدير خوان انطونيو بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية، إذ اكتفى بتمرين التحكم عبر كرة الطائرة باستخدام القدم، فيما طبقت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية عبر تنفيذ العرضيات والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة .
و‏اكتفى المدافع ياسر الشهراني بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي في النادي الصحي.

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