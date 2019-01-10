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تقنية الفيديو تنقذ الفيصلي من الهزيمة أمام النصر في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=678739
المناطق - واس

تعادل فريق النصر مع مضيفه الفيصلي بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم النصر بهدف عن طريق المغربي نورالدين في الدقيقة الثانية، ثم عادل فهد الأنصاري للفيصلي في الدقيقة 55 ، وتقدم مره أخرى النصر عن طريق حمد المنصور بالدقيقة 85 وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز النصر، أحرز روجيريو هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 96 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وارتفع رصيد النصر لـ 34 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر ،وارتفع رصيد الفيصلي إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة .

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