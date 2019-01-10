تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدف التعاون لاعبه عبدالفتاح ادم بالدقيقة 94 ، ثم أدرك الحزم هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة 98 عن طريق مسعود بخيت ، ليرتفع رصيد التعاون إلى 26 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد الحزم 15 نقطة بالمركز الثالث عشر .
الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة
تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
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