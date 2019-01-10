الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة

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تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل هدف التعاون لاعبه عبدالفتاح ادم بالدقيقة 94 ، ثم أدرك الحزم هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة 98 عن طريق مسعود بخيت ، ليرتفع رصيد التعاون إلى 26 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد الحزم 15 نقطة بالمركز الثالث عشر .

