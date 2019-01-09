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أمير الجوف يبحث مع وزير الإسكان استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين

أمير الجوف يبحث مع وزير الإسكان استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=678754
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر وزارة الإسكان بالرياض الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف.
بعد ذلك ناقش سموه مع الوزير الحقيل سير العمل في مشاريع الإسكان ومنتجات الوزارة في المنطقة، وأهمها استكمال تسليم الوحدات السكنية لثلاثة مشاريع في كل من مدينة سكاكا ومحافظة القريات، مؤكداً سموه الكريم جاهزية الوحدات السكنية وما تشمله من أعمال البنية التحتية المتعددة والخاصة بمشاريع الإسكان.
كما تم بحث استكمال تسليم قطع الأراضي المطورة لمستحقيها بعد الانتهاء من اعتماد المخططات اللازمة، مؤكداً سموه الدعم الذي يحظى به القطاع السكني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

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