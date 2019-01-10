منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

المناطق - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 245 مواطناً ومواطنة, وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: هديل منصور عائد الشلوي, منال أحمد هديس العمري, ثرياء سعد حمود العنزي نجود محمد علي عسيري, ولاء محمد إسماعيل الصائغ, أشواق صالح ابراهيم عسيري, صالحه صالح علي الزهراني, دلال عبدالرحمن شائع العيدي, ابتسام علي أحمد دريس صالحه عبدالله مائع القرني ساره سعد احمد الاحمري سماهر عبدالواحد عبدالأحد طاشكندي ولاء محمد أحمد موري شريفه عبدالله ابراهيم مجمي سلوى سلمان محمود الجهني لطيفة عجلان إبراهيم العجلان فرية يجي مبروك شبيلي روان إسماعيل إبراهيم عبدالله شروق سعيد معيض العمري فاطمه فلاح عوض الحربي عتاب محمد فيصل سعد نجود مفلح عبدالله القحطاني مريم مرشود سعدالله المطيري تهاني محمد عوض المصري ليلى دشيل يحيى العباس نجوم حسن أحمد حميد حنان عبدالسلام عبدالله الجاسم أثير أبو طالب فايع الحقوي أسماء باسم محمد الضبيعي أشجان منصور مسفر الدوسري حشيمة إبراهيم حسين كعبي سراة محمد مشبب الأحمري فاطمة عبيد مداوي القحطاني زينب علي حسين آل ضاحي رجاء محمد علي الصادق ريم بندر محمد ضليعي يوسف عبدالله سالم البتال سجى أحمد سليمان الملاحي نوال عامر عبدالرحمن السلولي صالحة هادي علي عسيري مشعل حسين قريطان النوممي عهود مطلق العصيمي فاطمة حمد سعيد اليامي حليمة محمد عبده المعشى قماشة موسى سعيد البيشي, سلوى سعيد أحمد الغامدي سجى محمد حماد الرويني عائشة فيحان شريد المطيري أمل عبيدٍ مشعان الشرطان هيفاء عبده محمد مريع فايزة أحمد أسعد الفيفي لولوه محمد عبدالعزيز عقيل عبدالله فهد عبدالله القطان فالح ناصر فالح الحربي سلطان محمد سعيد الأحمري,

كما ضمت قائمة المتبرعين: مسيب عبدالرحمن عبدالله المسيب أحمد رمضان أحمد الزهراني فهد إبراهيم فهد البحيري عبدالله علي عبدالله الأسمري أحمد يحي محمد مجرشي عبدالله صالح فتح الدين صميلي خالد دغيم فرحان العنزي بروجي علي بروجي آل خلاف نائف علي سعيد العطوي محمد علي محمد الغانمي نافع محمد عياد الحربي غلاب منيف غلاب الحربى سعيد صالح على آل ساري جلال صالح سالم العمري أحمد محمد احمد الزبيدي سالم أحمد سالم الشمراني عبدالله أحمد شوعي حجوري رائد مشهور مرزوق العتيبي عبدالعزيز أحمد سلطان الغموي أحمد عبداللطيف أحمد المطيري علي محمد سراج ال سراج أحمد عواض عبدالرحمن الثقفي عبدالله منيف عبدالله الحربي محمد عبدالله عبده واصلي فارس علي يحيي بكري عبدالله أحمد عبدالصبور حسين صلاح محمد صالح العمري مدني علي أحمد الصعب يزيد نائف محمد العطوي فالح هويمل سويلم العطوي يحي حفظ الله يحيى حكمي ماجد مسفر عبدالله الزهراني علي حسين مديني العمشاني علي محمد أحمد المقعدي مخلد نامي مستور المطيري زياد عبد المطلوب عبدالمطلب الجحدلي جبران علي أحمد قبولي عبدالرحمن بن عبدالعزيز موسى الصلاحي مشعل فارع مشعل المطيري عادل أحمد يحي مغربي وصل الله طالع عائض المهذلي عبدالمجيد سعيد معيض الزهراني وليد محمد يحيى داود عبدالرزاق رابع جابر الحجيلي عابد سلمي جويد الحربي ناصر صياح حمدان الجهني سالم حسين حمد آل مطلق عامر حسين عبده مجرشي ماجد يحي مقبل الشهراني فارس عواض عيسى الثبيتي نادر عطيه مفرح الزهراني فيصل علي سعيد عبدالله عوض محمد عوض آل فيصل حمود ناصر زرم البلوي غالب عبسي عواد العنزي منصور سلامه سالم الحويطي علي عبدالله علي حمدي طلال عتيق محمد العطوي نايف مساعد علي الزهراني عامر ظافر عامر البيشي عمران عبدالله محمد البراك بسام صافي عماش الشمري حسن زين درويش الخيري سالم سعيد محمد العمري محمد حسين أحمد الشهراني فهد عقيل محمد قبيسي محمد حسين عبدالكريم الخويطري عيد غانم عيد الجهني عبدالعزيز غازي حسين عمر محمد إبراهيم أحمد عسيري ابراهيم حسين سليمان القوزي محمد سليمان هارون فلمبان مهنا مران برقع الرويلي عمر عايد معوض البلوي معاذ محمد عبدالله عباس نايف جرمان فيحان القحطاني عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مظفر مفرح مسفر مفرح القحطاني عبدالله مهنا سفر الحربي.

كما ضمت قائمة المتبرعين: سلطان شداد رأبت المطيري نواف علي أحمد القرني نايف محمد قليل الجعيد وسيم شاهر محمد الثمالي فهد فلاح بحل الشمري مسفر علي سليمان الوادعي فيصل محمد مقبول السيالي غازي عمر علي مطيع إبراهيم محمد إبراهيم الباهلي مشعل عميد هزاع العتيبي عبدالعزيز عبدالله معلث العنزي عامر محمد علي الدعير عبدالله أحمد صالح آل عقيل تركي سلامه عويد الشراري أحمد مغرم علي عسيري مهند مرجي مميقى عتيق أحمد سعيد أحمد العيسى عبدالله أحمد عبدالله الشمري ظافر محمد مبارك الشهراني طلال عيظه محمد الزهراني فهد ناصر ظافر العاطفي محمد عبدالكريم محمد العثمان محمد صالح نواديس الزهراني محمد أحمد محظت العنزي سعد مسفر رسد الدوسري يحيى علي إبراهيم عواجي منصور مهدي حسين الجمهور سعد هادي مغيب السبيعي فيصل علي عبدالله الأسمري فهد عوض سعيد آل دهدي عبدالرحمن أحمد عثمان الكليب سلطان سويلم سلامة الشراري محمد فهد سويلم الشمري عبدالرحمن عايض زهيان السلمي عبدالله عبدالرحمن عبدالله الصغير محمد أحمد علي حكمي وليد هادي دليم القحطاني عبدالمجيد سعيد ناصر الأسمري محمد سالم رشيد السلوه مهند إبراهيم حسن زربطان سعود عبدالله عارف بخاري محمد أحمد محمد العوفي طارق عبدالله محمد الشهري يحي إبراهيم إبراهيم خرصي سراج خالد سراج خياط ذياب عبيد حامد الجدعاني سمير سالم حسين الجيزاني إبراهيم معلث عليثه الحربي إبراهيم يوسف موسى الزهراني خالد محمد سهيل المهري تركي سعد راجي المعبدي علي حسن عطيه الغامدي فهد فواز عبيد العنزي سعيد عبدالله سعيد الشهري نواف عوض عايض الشمري حاتم فرج غازي المطيري فيصل أحمد محمد الزهراني أحمد صالح سعيد الزهراني مفلح زبيد سالم الهاجري ناصر محمد حسن عطيف حسن حيدر علي عدوان ظافر الحميدي حمد السبيعي راشد ماجد راشد العنزي بدر مصلح ناصر الخالدي وليد مفرح محمد عسيري معاذ عبدالله علي الوهيبي مسفر مبارك سعيد الدوسري عبدالرحمن درويش عبده عسيري يحي إبراهيم يحي دبش عبدالرحمن سعود سالم اليامي سطام عبدالرحمن عبدالله المحيذيف تركي عبدالله محمد الزهراني رعد عبدالله سليمان العتيبي ناصر جارالله سعود البخيت سلمان عبدالله علي الروقي يحي إبراهيم محمد القاسمي صالح هباش صالح آل منصور أحمد دخيل الله حماد العطوي علي محمد أحمد عبسي فالح علي فالح القحطاني محمد هاني عطاالله العنزي عبدالله دغميش خلف الشراري نواف منيع محمد حريصي محمد علي محمد الغبيشي مروان سليمان مسلم الغربي ماجد صالح حضيرم الرشيدي ثامر ربيع عويض القثامي محمد علي صالح القحطاني عبدالله يوسف عبدالله الحربي مقبل علي عيظة الصيعري عبدالله عامر حاتم السبيعي سند سعود سند المطيري خالد محمد مفلح الشمري عادل شباب دخيل الله الغامدي طراد محمد كميخ الشلوي,

كما ضمت قائمة المتبرعين: فاطمه حسن أحمد الأحمري, أماني عمر ثابت الكثيري, فاطمه ضويحي حمود الضويحي, عبدالعزيز سليمان عبدالله القحطاني, عبدالله سليمان حمد البلوي, عوض محمد عوض الشهري, عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العمري, علي عبدالعزيز علي الضلعان, حسين ظافر حسين البقمي, رائد عثمان دخيل الله الحارثي, أحمد محمد مقضبي, مجرشي محمد عبدالله علي السويكت, عزه عبدالله أحمد الغامدي نواف ختيم فواز المطيري, نجود صالح يسلم جروان, سكينه محمد النجار.