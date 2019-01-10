احدث الأخبار

“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا
أبرز المواد
 منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
 أمير الجوف يبحث مع وزير الإسكان استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين
منطقة الجوف
 الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة
أبرز المواد
 تقنية الفيديو تنقذ الفيصلي من الهزيمة أمام النصر في الوقت القاتل
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على المعتديين على أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 الأخضر يواصل استعداداته للبنان.. ومؤتمر صحفي لبيتزي غدًا
أبرز المواد
 وزارة الحج: إصدار أكثر من 2.6 مليون تأشيرة عمرة في شهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 مجددا.. أحمدي نجاد يطالب بمظاهرات ضد الحكومة الإيرانية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة طلبت من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن
أبرز المواد
 “اتحاد الكرة” يبدأ توزيع تذاكر مواجهة الأخضر ونظيره اللبناني في (كأس آسيا 2019)
أبرز المواد
 الأردن يضع سوريا على حافة الهاوية ويبلغ دور 16 لكأس آسيا
أبرز المواد
“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا

“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا

أبرز المواد
منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

أبرز المواد
أمير الجوف يبحث مع وزير الإسكان استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين

أمير الجوف يبحث مع وزير الإسكان استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين

منطقة الجوف
الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة

الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة

أبرز المواد

“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا

“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=678763
المناطق - الرياض

فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي 2-صفر، الخميس، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

وأحرز خلفان مبارك الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة من علي مبخوت، الذي ضاعف النتيجة قبل دقيقتين على النهاية بعدما وضع بهدوء الكرة في الشباك عقب تمريرة طويلة من لاعب الوسط علي سالمين.

وبهذه النتيجة، تمكن منتخب الإمارات من تصحيح المسار في مشواره بالنسخة الحالية من البطولة التي تقام على أرضه، بعد تعادله أمام البحرين في المباراة الافتتاحية.

وتتصدر الإمارات المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من مباراتين، وتأتي خلفها “النمور الزرقاء” الهندية بثلاث نقاط وهو نفس رصيد تايلاند التي هزمت البحرين 1-صفر في وقت سابق الخميس.

وفي الجولة الأخيرة الاثنين المقبل تلتقي الإمارات مع تايلاند في العين، بينما تلعب الهند ضد البحرين في الشارقة.

روابط ذات صلة

منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة

الحزم ينجو من فخ التعاون بتعادل في الدقيقة الأخيرة
تقنية الفيديو تنقذ الفيصلي من الهزيمة أمام النصر في الوقت القاتل

تقنية الفيديو تنقذ الفيصلي من الهزيمة أمام النصر في الوقت القاتل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*