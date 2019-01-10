“الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا

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فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي 2-صفر، الخميس، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

وأحرز خلفان مبارك الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة من علي مبخوت، الذي ضاعف النتيجة قبل دقيقتين على النهاية بعدما وضع بهدوء الكرة في الشباك عقب تمريرة طويلة من لاعب الوسط علي سالمين.

وبهذه النتيجة، تمكن منتخب الإمارات من تصحيح المسار في مشواره بالنسخة الحالية من البطولة التي تقام على أرضه، بعد تعادله أمام البحرين في المباراة الافتتاحية.

وتتصدر الإمارات المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من مباراتين، وتأتي خلفها “النمور الزرقاء” الهندية بثلاث نقاط وهو نفس رصيد تايلاند التي هزمت البحرين 1-صفر في وقت سابق الخميس.

وفي الجولة الأخيرة الاثنين المقبل تلتقي الإمارات مع تايلاند في العين، بينما تلعب الهند ضد البحرين في الشارقة.