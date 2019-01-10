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استقرار أسعار الذهب مع تعافي الدولار

استقرار أسعار الذهب مع تعافي الدولار
http://almnatiq.net/?p=678773
المناطق - وكالات

استقر الذهب قرب ذروته في أكثر من 6 أشهر، الخميس، مدفوعا بالتعافي المحدود للدولار، إثر المخاوف بشأن النمو العالمي بعد أن انتهت المحادثات الأميركية الصينية دون أن تضفي وضوحا على جهود إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وفي الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1293.42 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب ذروة 1298.42دولار المسجلة الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ منتصف يونيو.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1294.20دولار للأوقية، وفق ما ذكرت رويترز.

وهبط البلاديوم نحو واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1311.99دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1342.43دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.67 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 826.50 دولار.

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