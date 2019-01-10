رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب 876 كيلو حشيش خلال ربيع الآخر

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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر ربيع الآخر من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (876) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (38) شخصا، بينهم (19) من الجنسية اليمنية و (8) من الجنسية الأثيوبية و(7) سعوديين و(3) من الجنسية الصومالية و شخص واحد سوداني الجنسية، بعد رصد تجاوزهم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للمملكة ، مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.