من هو روي فيتوريا مدرب النصر الجديد؟

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يصل صباح الاثنين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض مدرب النصر البرتغالي الجديد روي فيتوريا وذلك لقيادة الفريق الأول، بعد أن وقعت إدارة نادي النصر عقداً معه لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم .

ويعتبر فيتوريا هو صائد البطولات مع نادي بنفيكا البرتغالي،خلال قيادته للنادي.

و تولى فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.

وخلال سنتين من قيادته، فاز بنفيكا في الدوري البرتغالي مرتين، بالإضافة إلى كأس البرتغال وكأس الدوري، كما فاز أيضًا بكأس السوبر كانديدو أوليفيرا مرتين، ولديه ستة ألقاب في عامين.

وقبل تولي بنفيكا في 2015، قاد قبلها فريق جاماراش، وتحت قيادته قدم الفريق أداء بارزًا، كما توج باللقب الأهم في تاريخ النادي وهو كأس البرتغال لموسم 2012-2013.

وأصبح المدرب مرجعية بالنسبة لجماهير بنفكيا، لأنه حل محل جورجي خيسوس، الذي رحل عن تدريب الفريق، وانتقل إلى غريمه اللدود سبورتنغ لشبونة.

وسبق أن تولى فيتوريا تدريب فرق برتغالية أخرى، مثل باسوش دي فيريرا.