ترك خلفه 4 أطفال.. وفاة منقذ طالب “أبها” و”التواصل الاجتماعي” تخلد ذكراه !

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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #مات_ليعيش_طفل_في_عسير، عقب إعلان وفاة البطل علوان الربعي، بعد قصة بطولية أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، إثر محاولته إنقاذ طالب، في مدينة أبها في المرحلة المتوسطة، من الموت المحقق، بعد أن دفع بنفسه أمام سيارة مسرعة لينقذ الطالب من الموت، ويموت بدلًا عنه.

تكريم علوان الربعي

وطالب المشاركون في الهاشتاق بتكريم علوان الربعي، بعد هذا العمل النبيل والإنساني الذي كان ثمنه حياته.

ووفقًا لـ”عكاظ” قال “يحي الربعي” أحد أقرباء البطل :”علوان إنسان عظيم، شاهد طالبًا يقطع شارع أمام المعهد المهني بأبها في قدوم سيارة مسرعة، فانطلق ليرمي بنفسه أمام السيارة وينقذ الطالب، معرضاً نفسه للدهس”.

4 أطفال

وأضاف “يحيى” :”لازم علوان السرير الأبيض في العناية المركزة أسبوعين بمستشفى عسير المركزي، إلى أن توفي أمس الأول، الثلاثاء، تاركًا خلفه 4 أطفال.”