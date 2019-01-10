فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

المناطق - أبها

قام وفدٌ من فتيات دار الحضانة الاجتماعية (فلل الربوة) بالرياض يرافقهن ثلاث مشرفات بزيارة إلى منطقة عسير الأسبوع المنصرم، وذلك ضمن برنامج التحفيز والتشجيع الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستمرت الزيارة أسبوعاً زارت الفتيات خلاله عدداً من المعالم السياحية والتراثية بالمنطقة، حيث قاموا بزيارة لسوق الثلاثاء الشعبي وشارع الفن وحديقة الحيوانات، فيما قمن بجولة سياحية على منتزهات السحاب والسودة ومنتزه الملك عبدالعزيز، وزاروا متحف الجحل التراثي، كما تجولن في منتزه المسقي والفرعاء، وزرن متحف وقرية بن حمسان التراثية، كما انتقلن من خلال العربات المعلقة “التلفريك” إلى رجال ألمع، وزرن قرية رجال ألمع التراثية وتجولن في متاحف القرية، كما تمت استضافتهن من قبل “مهرجان محايل أدفا” في محافظة محايل عسير، واستمتعن بالأجواء الدافئة وزرن جادة المهرجان وخيمة التسوق، كما تجولن في ممشى ومطل الضباب ومركز الراشد مول بأبها، فيما نظمت إدارة “فندق أزد” بأبها احتفالاً كبيراً للوفد الزائر قدمت خلاله العديد من الهدايا للزائرات.

وأوضحت مشرفة الوفد بأن هذه الزيارة تأتي ضمن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية، مشيدة بجهود عدد من الجهات التي دعمت هذه الزيارة واستضافت الوفد، وفي مقدمتها “فندق أزد” ممثلاً في رئيس مجلس إدارته الأستاذ مانع آل ثابت، والشركة الوطنية للسياحة (سياحية)، وقرية رجال ألمع التراثية، ولجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل عسير والفنان التشكيلي عبدالله شاهر.