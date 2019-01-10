احدث الأخبار

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
أبرز المواد
 فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟
أبرز المواد
 تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية
أبرز المواد
 من هو روي فيتوريا مدرب النصر الجديد؟
أبرز المواد
 ترك خلفه 4 أطفال.. وفاة منقذ طالب “أبها” و”التواصل الاجتماعي” تخلد ذكراه !
أبرز المواد
 رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب 876 كيلو حشيش خلال ربيع الآخر
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب مع تعافي الدولار
أبرز المواد
 بفارق 10 سنوات ومن القاهرة .. خطابين لأمريكا بسياسات متضادة
أبرز المواد
 “الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا
أبرز المواد
 منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

أبرز المواد
السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

أبرز المواد
فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

أبرز المواد
شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

أبرز المواد

فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
http://almnatiq.net/?p=678787
المناطق - أبها
قام وفدٌ من فتيات دار الحضانة الاجتماعية (فلل الربوة) بالرياض يرافقهن ثلاث مشرفات بزيارة إلى منطقة عسير الأسبوع المنصرم، وذلك ضمن برنامج التحفيز والتشجيع الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستمرت الزيارة أسبوعاً زارت الفتيات خلاله عدداً من المعالم السياحية والتراثية بالمنطقة، حيث قاموا بزيارة لسوق الثلاثاء الشعبي وشارع الفن وحديقة الحيوانات، فيما قمن بجولة سياحية على منتزهات السحاب والسودة ومنتزه الملك عبدالعزيز، وزاروا متحف الجحل التراثي، كما تجولن في منتزه المسقي والفرعاء، وزرن متحف وقرية بن حمسان التراثية، كما انتقلن من خلال العربات المعلقة “التلفريك” إلى رجال ألمع، وزرن قرية رجال ألمع التراثية وتجولن في متاحف القرية، كما تمت استضافتهن من قبل “مهرجان محايل أدفا” في محافظة محايل عسير، واستمتعن بالأجواء الدافئة وزرن جادة المهرجان وخيمة التسوق، كما تجولن في ممشى ومطل الضباب ومركز الراشد مول بأبها، فيما نظمت إدارة “فندق أزد” بأبها احتفالاً كبيراً للوفد الزائر قدمت خلاله العديد من الهدايا للزائرات.

وأوضحت مشرفة الوفد بأن هذه الزيارة تأتي ضمن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية، مشيدة بجهود عدد من الجهات التي دعمت هذه الزيارة واستضافت الوفد، وفي مقدمتها “فندق أزد” ممثلاً في رئيس مجلس إدارته الأستاذ مانع آل ثابت، والشركة الوطنية للسياحة (سياحية)، وقرية رجال ألمع التراثية، ولجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل عسير والفنان التشكيلي عبدالله شاهر.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*