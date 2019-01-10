شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

المناطق_متابعات

ضبطت بلدية الكويت خلال جولة تفتيشية لها على المخيمات المخالفة، عددًا من المخيمات المشبوهة، والتي استخدمها أصحابها لأعمال مخلة بالآداب.

وكشفت عدة مقاطع فيديو متداولة، عبر وسائل إعلام محلية وحساب البلدية على “تويتر”، عن وجود مشروبات كحولية، وحبوب مخدرة، داخل مخيمات، بما يُوحي بأعمال منافية للآداب.

وعمدت البلدية إلى ضبط المخالفات، كما قامت بهدم هذه المخيمات المشبوهة.

وغالبًا، ما تقوم البلدية بين الحين والآخر بضبط مثل هذه المخيمات، والتي يستغلها أصحابها في جلسات غير أخلاقية.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بضرورة مباشرة وزارة الداخلية مثل هذه المواقع، وكشف هوية أصحابها، وتجريمهم، للحد من هذه الظاهرة.