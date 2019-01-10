احدث الأخبار

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
أبرز المواد
 فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟
أبرز المواد
 تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية
أبرز المواد
 من هو روي فيتوريا مدرب النصر الجديد؟
أبرز المواد
 ترك خلفه 4 أطفال.. وفاة منقذ طالب “أبها” و”التواصل الاجتماعي” تخلد ذكراه !
أبرز المواد
 رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب 876 كيلو حشيش خلال ربيع الآخر
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب مع تعافي الدولار
أبرز المواد
 بفارق 10 سنوات ومن القاهرة .. خطابين لأمريكا بسياسات متضادة
أبرز المواد
 “الأبيض” الإماراتي يروض “النمور الزرقاء” بكأس آسيا
أبرز المواد
 منح 245 متبرعاً ومتبرعةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

أبرز المواد
السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

أبرز المواد
فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

أبرز المواد
شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

أبرز المواد

السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح

السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
http://almnatiq.net/?p=678801
المناطق_الرياض

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى التحالف الذي تقوده الشركة الفرنسية للكهرباء “EDF Energies Nouvelles” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعروفة باسم “مصدر”.
ويعد هذا المشروع أول محطة لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية، وثاني عطاء يتم تقديمه من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ضمن إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
واستلم مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أربعة عطاءات للمشروع مقدمة من شركات رائدة في خمس دول، وتم منح المشروع بناءً على التكلفة القياسية للكهرباء بقيمة 2.13 سنت/كيلوواط بالساعة، لتسجل هذه التعرفة رقماً قياسياً جديداً لمشروع من هذا النوع في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة أخرى تتخذها المملكة العربية السعودية نحو إيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، واضعةً تقنيات توليد الطاقة المتجددة في مقدمة اهتماماتها.
وعند انتهاء أعمال البناء لهذا المشروع، ستكون محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار أمريكي، قادرة على توليد طاقة مستدامة تكفي لحوالي 70 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل.
الجدير بالذكر أن اختيار مشروع دومة الجندل، كأول مشروع لطاقة الرياح في المملكة، جاء بعد أن أظهرت الدراسات السابقة وجود خليط قوي من قدرات الرياح من الفئتين الثانية والثالثة في موقع المشروع، ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي لمحطة الرياح هذه حوالي 1.4 تيراواط.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى

خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..

فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*