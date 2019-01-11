احدث الأخبار

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
أبرز المواد
 “والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
أبرز المواد
 رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
أبرز المواد
 أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها
أبرز المواد
 شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”
أبرز المواد
 بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار
أبرز المواد
 خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
أبرز المواد
 فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟
أبرز المواد
 تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية
أبرز المواد
التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

أبرز المواد
“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

أبرز المواد
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

أبرز المواد
أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أبرز المواد

بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار

بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار
http://almnatiq.net/?p=678804
المناطق – فهد المريخي

اختتمت أمس فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 ، شهد خلالها بيت الشرقية إقبال مكثف من الزوار في آخر أيام الجنادرية ، نال خلالها إعجاب مختلف الزوار.

وتحدث فهد المطيري بأن ما شاهدته في بيت الشرقية بالجنادرية يستحق الإشادة والإعجاب من فعاليات مختلفة وعروض وأماكن تراثية تمثل تاريخ المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعاً شرقية الخير.

وتحدثت الإعلامية فتحيه عبدالله بأن بيت الشرقية من أفضل أركان الجنادرية وشهد حضور لافت للزوار من مختلف مناطق المملكة كما تميز بيت الشرقية في اجتذاب الوفود الأجنبية.

وأضافت ” لايفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، الذي تابع ووجه بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات بيت الشرقية في الجنادرية ومنح الفرصة لأبناء المملكة من مختلف المناطق الأخرى للتعرف على تراث الشرقية.

روابط ذات صلة

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*