بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار

المناطق – فهد المريخي

اختتمت أمس فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 ، شهد خلالها بيت الشرقية إقبال مكثف من الزوار في آخر أيام الجنادرية ، نال خلالها إعجاب مختلف الزوار.

وتحدث فهد المطيري بأن ما شاهدته في بيت الشرقية بالجنادرية يستحق الإشادة والإعجاب من فعاليات مختلفة وعروض وأماكن تراثية تمثل تاريخ المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعاً شرقية الخير.

وتحدثت الإعلامية فتحيه عبدالله بأن بيت الشرقية من أفضل أركان الجنادرية وشهد حضور لافت للزوار من مختلف مناطق المملكة كما تميز بيت الشرقية في اجتذاب الوفود الأجنبية.

وأضافت ” لايفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، الذي تابع ووجه بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات بيت الشرقية في الجنادرية ومنح الفرصة لأبناء المملكة من مختلف المناطق الأخرى للتعرف على تراث الشرقية.