الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها

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علقت الإمارات العربية المتحدة على خطاب وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو في القاهرة،اليوم، مؤكدة أن واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشون الخارجية ، أنور قرقاش، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة.

وأضاف قرقاش : “واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها.