أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

المناطق_حائل

رفع صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل اسمى ايات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه حفظهم الله بمناسبة اعتماد رفع وتعديل العديد من الوظائف الاداريه بإمارة المنطقة بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد لإمارات المناطق واحتياجات الإمارة والمحافظات والمراكز بميزانية هذا العام ١٤٤٠ – ١٤٤١ وأكد سموه أن هذا الدعم يسهم في رفع المستوى الاداري وتطوير العمل في امارات المناطق وبما يتوافق مع رؤية الخير والمستقبل لهذا الوطن المبارك وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الماليه ومعالي وزير الخدمه المدنيه كما شكر وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد البقمي والموظفين المختصين بإمارة المنطقة الذين شاركوا بالبحث والاعداد لذلك في الإمارة بما يتوائم مع توجيهات المقام السامي الكريم سائلا الله بأن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.