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أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

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أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية
http://almnatiq.net/?p=678813
المناطق_حائل
رفع صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل اسمى ايات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه حفظهم الله بمناسبة اعتماد رفع وتعديل العديد من الوظائف الاداريه بإمارة المنطقة بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد لإمارات المناطق واحتياجات الإمارة والمحافظات والمراكز بميزانية هذا العام ١٤٤٠ – ١٤٤١  وأكد سموه  أن هذا الدعم يسهم في رفع المستوى الاداري وتطوير العمل في امارات المناطق وبما يتوافق مع رؤية الخير والمستقبل لهذا الوطن المبارك وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الماليه ومعالي وزير الخدمه المدنيه  كما شكر وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد البقمي  والموظفين المختصين بإمارة المنطقة الذين شاركوا بالبحث والاعداد لذلك في الإمارة بما يتوائم مع توجيهات المقام السامي الكريم سائلا الله بأن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.

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