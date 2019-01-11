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إقالة المدرب الألماني شتانجه من تدريب سورية

إقالة المدرب الألماني شتانجه من تدريب سورية
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قرر الاتحاد السوري لكرة القدم ، إقالة المدرب الألماني بيرند شتانجه مدرب منتخب سورية الأول، وتعيين فجر إبراهيم لقيادة الفريق خلفا له.

وقال بيان إعلامي صدر عن اتحاد الكرة السوري، اليوم “قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، الألماني بيرند شتانجه، وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضاً عنه”، وأضاف البيان “من المقرر أن يلتحق ابراهيم غداً الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في 15 من الشهر الجاري “.

وتعرض المنتخب السوري لخسارة موجعة صفر / 2 أمام نظيره الأردني اليوم في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات بأمم آسيا، بعد أن استهل مشواره في البطولة بالتعادل بدون أهداف أمام منتخب فلسطين، ليتأزم موقفه بشدة في ظل سعيه لحجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، حيث يحتل المركز الثالث مؤقتا في ترتيب المجموعة حاليا، وحملت الجماهير السورية المدرب شتانجه مسؤولية الخسارة بعد أداء المنتخب خلال المباراتين .

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