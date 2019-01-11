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رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
http://almnatiq.net/?p=678819
المناطق_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

وقال سمو ولي العهد : سررت بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، سائلاً المولى سبحانه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية، أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء غادر المستشفى، بعد أن من الله على سموه بنعمة الشفاء.

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