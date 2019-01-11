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“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
http://almnatiq.net/?p=678822
المناطق_وكالات

أظهر مقطع فيديو لقطات مؤثرة لعدد من الأطفال اليمنيين بعد هروبهم من صفوف الحوثيين إلى صفوف الشرعية في اليمن .

وخلال الفيديو يبكي أحد الأطفال بينما يطلب من أحد الجنود أن لا يبكي ولا يخاف فهو في أيادي أمينة .

وفي لقطة أخرى يسأل طفل أحد جنود قوات الشرعية هل ستقتلوني ، ليرد عليه الجندي : ” والله ما أقتلك ولا أحد يقدر يلمسك ، أنا يمني ” .

جدير بالذكر أن أعداد الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي كبيرة، وتلامس الـ23 ألف طفل، في جريمة من أكبر الجرائم بحق الأطفال على مستوى العالم؛ إذ تزج بهم في محارق الجبهات، وتتوارى خلفهم قيادات الميليشيات الحوثية كعادتها.

ومن سجلّات إجرام الميليشيات الحوثية: قتلها أكثر من 1372 طفلًا، وإصابتها لأكثر من 3000 آخرين.

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