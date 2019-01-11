احدث الأخبار

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
أبرز المواد
 “والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
أبرز المواد
 رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
أبرز المواد
 أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها
أبرز المواد
 شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”
أبرز المواد
 بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار
أبرز المواد
 خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
أبرز المواد
 فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟
أبرز المواد
 تيماء تسجل توقيع “رمسيس الثالث”.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية
أبرز المواد
التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

أبرز المواد
“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

أبرز المواد
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

أبرز المواد
أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أبرز المواد

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
http://almnatiq.net/?p=678832
المناطق_الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية تركية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة مقاولات في منطقة الجوف.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية قدرها مئة وخمسون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت “التجارة” قد تلقت معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة للمقاولات في دومة الجندل بمنطقة الجوف، وبمباشرة النظر في القضية تم ضبط أدلة تثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات مناصفة واقتسام الأرباح بالتساوي، كما ثبت تولي المتستر عليه مهام إدارة وتسيير أعمال المنشأة وتنفيذ العقود وتحصيل وإيداع إيراداتها المالية.

وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه.

ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية، وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

روابط ذات صلة

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*